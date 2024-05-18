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Экс-агент ЦРУ заметил странную деталь на встрече Зеленского и Блинкена

Джонсон: съемки встречи Зеленского и Блинкена монтировались ради пиара

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Brendan Smialowski/Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве снималась постановочно ради пиара и пропаганды. Об этом сообщил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Вы видите переход от одного кадра с Блинкеном к другому, где видно его плечо, а камера смотрит на Зеленского. Затем идет панорамный вид, где позади идет парень с камерой», — сказал он.

По его словам, налицо работа видеоредактора, который монтировал запись.

«Я имею в виду, что все это — пиар и пропаганда», — подчеркнул он.

Так Джонсон прокомментировал заявление ведущего — отставного судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который первым заговорил о постановочном характере видеозаписи с переговоров Зеленского и Блинкена, сравнив ее с голливудским фильмом.

При этом эксперт невысоко оценил качество монтажа. Так, он заметил, что на кадрах видны другие операторы.

Встреча Блинкена и Зеленского в Киеве состоялась 14 мая.

До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высмеял концерт Блинкена в Киеве. Он отметил, что госсекретарь США, выступая в баре в Киеве, возможно, подготавливается к новой карьере.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что визит Блинкена в Киев в момент наступления российских войск является «странным».

Ранее Зеленский признал возможность потери Харькова.

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