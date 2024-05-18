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В Москве прошел велофестиваль

Центр Москвы перекрыли для велосипедного заезда

18 мая в российской столице прошел Московский велофестиваль. Мероприятие организовали для поддержки развития велосипедной культуры в России.

Официально мероприятие начиналось в 12:00, однако уже с 07:00 в обоих направлениях перекрыли движение по Садовому кольцу. Его полностью восстановили только около 17:00. Именно по Садовому кольцу проходил сам велопробег.

На Зубовской площади организовали фестивальный городок, где участники и зрители могли посмотреть развлекательную программу, послушать музыку, поучаствовать в конкурсах и розыгрыше призов и пообедать.

Велосипедисты принимали участие в заезде бесплатно, однако для этого им требовался обычный велосипед: электросамокаты и электровелосипеды не допускали. Организаторы не предъявляли никаких других требований, однако рекомендовали оснастить транспортное средство фарами и звонком, а также проверить исправность техники перед поездкой.

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