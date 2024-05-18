Над Белгородской областью уничтожили украинскую ракету

В министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области.

В заявлении подчеркивается, что попытка атаки была пресечена 18 мая приблизительно в 21:15. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одну тактическую ракету над территорией региона, подчеркнули в ведомстве.

Перед этим (в 21:12 по мск) в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Уже в 21:23 по мск она была отменена.

Днем 18 мая в центре Белгорода также произошла серия взрывов на фоне ракетной опасности.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее в центре Белгорода произошла серия взрывов.