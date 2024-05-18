В зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные ликвидировали летчика Воздушных сил Украины Дениса Василюка, который считался одним из лучших украинских истребителей. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«В зоне СВО ликвидирован летчик ВС Украины, подполковник Денис Василюк. Василюк считался одним из лучших украинских летчиков, служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ», — написал военкор.

Военкор подчеркнул, что Су-27 Василюка был подбит в ходе воздушного боя истребителем Воздушно-космических сил РФ.

13 мая в зоне проведения спецоперации был ликвидирован командир роты оперативного назначения при президенте Украины Владимире Зеленском Василий Полагнюк. Известно, что Полагнюк служил в звании майора.

До этого снайпер Вооруженных сил России уничтожил в зоне СВО украинского военного, воевавшего в каске с символикой СС.

Ранее стали известны подробности обучения летчиков ВСУ в Дании.