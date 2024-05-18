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Легенда «Динамо» предрек «Краснодару» крах в чемпионской гонке

Легенда «Динамо» Дьяков предрек «Краснодару» крах в чемпионской гонке

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков в интервью Legalbet заявил, что «Краснодар» не будет принимать участие в чемпионской гонке.

По его словам, руководству «быков» не стоило менять на тренерском мостике Владимира Ивича на Мурада Мусаева.

«С приходом Мусаева «Краснодар» играет непонятно во что: никакого рисунка, пропал результат. С Ивичем команда в тяжелых матчах могла доезжать до побед, хоть бы с минимальным преимуществом. «Краснодар» уже вряд ли поборется за чемпионство. А с учетом того, сколько очков потеряли «Динамо» и «Зенит», «Краснодар» с Ивичем мог бы уже быть на самом верху. Но руководители сделали свой выбор», — заявил Дьяков.

В 29-м туре «Краснодар» на выезде одержал победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Встреча завершилась со счетом 3:2.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и не потерял шансы догнать «Динамо», которое идет с 56 баллами на первом месте. Третье место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 51 очко.

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что матч с «Динамо» будет интересным.

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