«Совершенно неуместно». На Западе недовольны решениями Франции по России и Китаю

Представители стран – союзников Франции оказались недовольны решением организаторов пригласить российскую делегацию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Они посчитали это неуместным в условиях нового наступления России на Украине. При этом российская сторона официального приглашения так и не получала. Как и не получала приглашения на 75-летнюю годовщину высадки в Нормандии, тогда Владимир Путин заявил, что он не «свадебный генерал», и у него и «своих дел хватает». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Издание Politico выяснило, что решение Франции пригласить Россию принять участие в церемонии памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии усилило напряженность в отношениях между западными странами.

В апреле Париж объявил о своем намерении пригласить российскую делегацию на мероприятие 6 июня, несмотря на то, что Москва начала новое наступление на Украине. Великобритания, США и их союзники обеспокоены по этому поводу, они не знают, как вести себя с российскими представителями, пишет американское издание.

В беседе с журналистами два представителя американской администрации заявили, что Белый дом недоволен приглашением РФ, но они готовы подчиниться французскому правительству, которое организует мероприятие.

«Возможно, это напомнит россиянам, что они действительно когда-то воевали с настоящими нацистами, а не с воображаемыми на Украине», — сказал один из источников.

В Британии же отметили, что их в целом беспокоят последние действия представителей французской администрации: они приняли китайского лидера Си Цзиньпина и направили своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина. Источник в британском правительстве в беседе с Politico заявил, что французский президент Эммануэль Макрон видит себя «своего рода посредником в мире» на Украине, что «совершенно неуместно».

Еще один дипломат сообщил изданию, что Париж «застал всех врасплох» приглашением России. Его разочаровало подобное решение с учетом того, что в мероприятии планируют принять участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц. По словам дипломата, среди французов сохраняются дискуссии по этому поводу.

Почему пригласили Россию

Церемонию организует компания Mission Libération, которую возглавляет бывший посол Франции в Вашингтоне Филипп Этьен. Представители организации заявили, что российский президент Владимир Путин станет персоной нон грата на мероприятии. Однако, поскольку Франция исторически всегда приглашала на церемонию представителей стран-союзников во Второй Мировой войне и «не занимается политическим ревизионизмом истории», приглашение направили и России. При этом организаторы не сказали, кого именно из россиян они пригласили.

Французы заявили, что их политика в отношении украинского конфликта и приглашение российской делегации «несовместимы», так как они могут быть и «очень жесткими с Путиным», и одновременно разговаривать с российским лидером.

Бывший министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд поддержал приглашение России. Он считает, что если бы Москва не была бы приглашена, то «мы рискуем омрачить единство цели в исторической победе над нацизмом сегодняшней геополитикой».

Россия не получила приглашение

Еще в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik сообщила, что Россия так и не получила официального приглашения на церемонию.

«Мы вчера поздно вечером были на связи с нашим послом Алексеем Мешковым насчет информации, которая пошла по СМИ Франции. Пока у нас никаких подтверждений этого по дипканалам не было», — сказала дипломат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Франция официально не приглашала российскую сторону.

«У них это манера такая — они, когда что-то собираются сделать, они не могут в рамках приличия оставаться, потому что приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют. А тут они, — вот мы пригласим, но не Путина, кого-нибудь пригласим, — а никто никого не приглашал вообще. Мы ничего не получали. Если получим, обязательно вам расскажем», — отметил Лавров ( цитата по «Интерфаксу»).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что организаторы не уведомляли администрацию президента о решении не приглашать на церемонию Путина. Песков заметил, что в России главный праздник — это День Победы, а не годовщина высадки войск союзников в Нормандии.

Раз в пятилетие

Франция устраивает праздничные мероприятия в честь высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны 6 июня 1944 года каждые пять лет. Они приглашают глав иностранных государств и ветеранов.

Путин уже был на церемонии в честь 60-летия и 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии, причем вторая церемония произошла всего через несколько месяцев после вхождения Крыма в состав РФ. При этом в 75-ю годовщину его не пригласили. Тогда Путин заявил, что он не «свадебный генерал», чтобы его везде обязательно приглашали.

«У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — добавил президент России.