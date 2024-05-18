Вратарь «Краснодара» Сафонов о матче с «Динамо»: не представляю, что будет за матч

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо», который может стать решающим в определении победителя Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Представляю ли, что за игра будет с «Динамо»? Наверное, не представляю. Это будет интересно. Что надо сделать для чемпионства «Краснодара»? Обыграть «Динамо». На словах это звучит просто, но на деле посмотрим», — сказал Сафонов.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков. «Краснодар» набрал 53 очка и не потерял шансы догнать «Динамо». Третье место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 51 очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее футболист «Динамо» Константин Тюкавин получил травму в матче с «Крыльями Советов».