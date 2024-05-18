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Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области

Ганчев: российские военные помогают эвакуировать жителей Харьковской области

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Global Look Press

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что пока нет доступа к вновь освобожденным поселкам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Харьковская ВГА».

Ганчев отметил, что администрация находится на связи с военными, которые помогают в случае необходимости эвакуировать жителей на территорию Российской Федерации.

Он подчеркнул, что власти создали рабочую группу для помощи местным жителям.

До этого мэр Киева Виталий Кличко рассказал о посещении позиций бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске и Купянске Харьковской области.

18 мая сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские власти лишили жителей Харьковской области права самой выбирать свою судьбу. Он отметил, что будущее Харьковской области – это счастливые люди, которые должны сами определять свой вектор развития.

Ранее отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео.

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