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Булыкин объяснил, чем отличается футбол в Европе от РПЛ

Экс-игрок «Динамо» Булыкин объяснил нежелание россиян уезжать из РПЛ сытостью

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью Legalbet заявил, что российские футболисты предпочитают оставаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за комфортных условий.

По его мнению, не каждый игрок готов покинуть зону комфорта ради игры в топ-лиге.

«В России зарплаты все-таки иногда выше, чем в Европе. Там на каждой тренировке нужно доказывать. А многие этого боятся и предпочитают оставаться в России. Зачем куда-то уезжать, если и дома неплохо кормят?» — заявил Булыкин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее легенда «Динамо» предрек «Краснодару» крах в чемпионской гонке.

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