Запустившего дрон над Рейхстагом могут посадить

На запустившего дрон с флагом РФ и георгиевскими лентами над Рейхстагом 9 Мая украинца завели уголовное дело. Об этом пишет Tagesspiegel.

Оператору беспилотника 41 год. Ему грозит до двух лет лишения свободы за нарушение Закона о воздушном движении.

Сообщается, что запуск дрона выявил прорехи в системе обеспечения безопасности здания, в котором сейчас работает бундестаг (парламент) Германии. Вокруг здания Рейхстага установлена бесполетная зона для беспилотников радиусом 5,6 км, а в радиусе 1,85 км от него строго запрещены любые полеты.

До этого агентство Bild сообщило о десяти задержанных на акциях, посвященных Дню Победы в Берлине. Задержания объясняли поддержкой митингующих специальной военной операции России на Украине.

Ранее полиция Берлина запретила георгиевскую ленту и флаг РФ в День Победы.