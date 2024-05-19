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В МИД РФ назвали «безумной» политику Запада в отношении Грузии

Захарова: Запад действует безумно и жестко в отношении Грузии

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Политика Запада в отношении Грузии стала максимально жесткой и «безумной», поскольку ранее ему не удалось дестабилизировать ситуацию в стране, как это случилось на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

По словам дипломата, на Украину «заходили тоже все эти ряженые с национальной, выпадающей в сторону националистической» политикой.

«С Грузией не получилось. Поэтому действуют жестко, действуют максимально, как они считают, эффективно с точки зрения сегодняшнего момента. С нашей точки зрения, <…> безумно. Но другого не осталось: не умеют. Все растеряли», — сказала она.

Захарова отметила, что Грузия продемонстрировала устойчивость к западному влиянию из-за наличия внутри политической системы и грузинского общества людей, которые ориентированы на народ и на свое государство, и меньше думают о внешних факторах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый закон об иноагентах. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов. Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили выступил против вмешательства в дела страны зарубежных дипломатов, которые приняли участие в протестах, вызванными этим законопроектом. Главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили считает, что ЕС продолжит раскачивать ситуацию в стране. Подробнее о принятии скандального закона – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии противники закона об иноагентах сожгли флаг России.

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