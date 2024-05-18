Россия доказала устойчивость в военной и экономической сферах в ходе СВО. Об этом сообщило издание The Washington Post в редакционной статье.

Подчеркивается, что устойчивость России превзошла ожидания, но Украина оказалась слабее, чем ожидалось. Отмечается, что намеренное затягивание военных действий на Украине Западом не дало Киеву преимущества, поскольку российская экономика выстояла, а Украина ослабла. Отмечается, что бедственное положение Украины усугубило затягивание поставок военной помощи США.

До этого президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу Украины над Россией.

«Неприемлемо, что продолжение войны и невозможная победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации», — подчеркнул он.

Таким образом он прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, причиной которого он назвал его позицию по конфликту на Украине. По словам Радева, разжигание ненависти в Европе достигло такой степени, что «голоса за мир встречают выстрелами». Такую нетерпимость он назвал возмутительной и неприемлемой.

Ранее Лавров заявил, что Россия отстоит свои интересы по Украине.