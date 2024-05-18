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Россия и Северная Корея обменялись туристами впервые со времен СССР

Козлов: Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времен СССР

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Виталий Аньков/РИА Новости

Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР. Об этом заявил на совещании президенту Российской Федерации Владимиру Путину глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Северной Кореи, министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов.

Он подчеркнул, что «пошел хороший обмен туристическими группами».

«Впервые со времен СССР посетили [КНДР] из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны», — приводит РИА Новости слова Козлова.

Он добавил, что Россия и Северная Корея обсуждают также сотрудничество и в сельском хозяйстве.

В феврале путешественник из Норвегии дал советы туристам, желающим посетить Северную Корею. Гуннар Гарфорс из Осло дважды бывал в Северной Корее. В частности, мужчина рассказал, что путешественники должны помнить, что их маршруты по этой стране должны быть строгими и быть готовыми к тому, что их телефоны временно конфискуют на границе.

Ранее эксперт назвал главное правило безопасной поездки в Северную Корею в 2024 году.

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