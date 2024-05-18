В Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгородской области сообщил об отмене ракетной опасности в регионе и Белгороде. В результате атаки Вооруженных сил Украины пострадали два человека, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ нанесли удар по селу Петровка в Белгородском районе.

«В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали: у женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Бригадами скорой они доставлены в больницу №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Гладков.

До этого Гладков сообщил, что в регионе и Белгороде объявлена ракетная опасность. Он также добавил, что людям на улице также следует укрыться в подвале или в другом безопасном месте.

Также сообщалось, что в министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Отмечается, что попытка атаки была пресечена 18 мая приблизительно в 21:15. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одну тактическую ракету над территорией региона, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в центре Белгорода произошла серия взрывов.