Оппозиционер Илан Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

«Двадцатого октября мы все выйдем вместе и скажем твердое «нет» нищете, бедности», — сказал он.

Шор подчеркнул, что за пять лет правления проевропейских сил жители Молдавии увидели рост цен на энергоресурсы. Кроме того, по словам политика, страна лишилась рынка для сельхозпроизводителей, инвестиций, ремонта дорог и много другого.

«Наш путь — ЕврАзЭС вместе с Россией. Где газ, электроэнергия будут очень дешевыми для нашего народа. Где наши овощи и фрукты будут покупаться в полном объеме и по хорошим ценам», — добавил Шор.

На этой неделе парламент Молдавии утвердил дату референдума о европейской интеграции Кишинева на 20 октября.

До этого президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза.

Ранее в МИД РФ сравнили политику президента Молдавии с экспериментами Третьего рейха.