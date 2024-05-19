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В США Блинкена подвергли критике за его слова о России

Экс-полковник армии США Дэвис: Блинкен лжет, говоря о слабости России

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Tobias Hase/Global Look Press

Экс-полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис обвинил во лжи госсекретаря страны Энтони Блинкена, который заявил, что Украина со странами Запада сможет победить Россию. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, подобные заявления Блинкена говорят либо о его лживости, либо о неадекватности. Дэвис отметил, что российская армия становится сильнее.

До этого бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Блинкена в Киеве снималась постановочно ради пиара и пропаганды. По его словам, налицо работа видеоредактора, который монтировал запись.

Так Джонсон прокомментировал заявление ведущего — отставного судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который первым заговорил о постановочном характере видеозаписи с переговоров Зеленского и Блинкена, сравнив ее с голливудским фильмом. При этом эксперт невысоко оценил качество монтажа. Так, он заметил, что на кадрах видны другие операторы.

Ранее Зеленский признал возможность потери Харькова.

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