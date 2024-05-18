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В Грузии протестующие сожгли российский флаг

В Грузии противники закона об иноагентах сожгли флаг России

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Depositphotos

Участники акции протеста против закона об иноагентах в Грузии сожгли российский флаг. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотни человек в Тбилиси собрались у здания парламента страны, чтобы выразить несогласие с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния». Участники перекрыли проспект Руставели, а также сожгли два флага — российский и с логотипом правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

До этого сообщалось, что парламент Грузии может отменить вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах простым большинством голосов. Правящая партия «Грузинская мечта» располагает 84 голосами, а для отмены вето нужно лишь 72 голоса.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Ранее стало известно, что ЕС отложит решение по вступлению Грузии из-за закона об иноагентах.

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