Названа неожиданная деталь биографии нового министра обороны РФ

Новый министр обороны России Андрей Белоусов в 1990-е входил в «группу Бессмертных». Об этом напомнил Telegram-канал Mash в ходе подкаста «Не выходя из комнаты».

Сообщается, что члены группы «до курса на многополярный мир обсуждали идею многополярного мира, до открытых конфликтов в СНГ моделировали эти конфликты и до открытой конфронтации с НАТО видели угрозу в расширении на Восток».

«Группа Бессмертных» была названа в честь бывшего министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных, который занимал этот пост с 15 января по 28 августа 1991 года. Членами группы являлись Александр Бессмертных, Олег Генисаретский, Вячеслав Глазычев, Симон Кордонский, Сергей Кургинян, Захирджан Кучкаров, Владимир Малявин, Владимир Махнач, Глеб Павловский, Шамиль Султанов и Петр Щедровицкий. Координатором группы выступал Сергей Чернышев.

Также в работе группы принимали участие Татьяна Ворожейкина, Виктор Гайдук, Борис Капустин, Алексей Кара-Мурза (дядя Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом)), Андрей Клепач, Сергей Кредов, Сергей Медведев (признан в РФ иностранным агентом), Анатолий Милашевич, Станислав Муравский, Джахан Поллыева, Вадим Радаев, Анатолий Слюсарь, Андрей Фадин и Вадим Цымбурский.

До этого Путин заявил, что министр обороны Белоусов будет продолжать заниматься экономикой.

Ранее Андрей Белоусов выступил в Совете Федерации.