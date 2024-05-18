В Белгороде объявлена ракетная опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе и Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сказал Гладков.

Он также добавил, что людям на улице также следует укрыться в подвале или в другом безопасном месте.

До этого сообщалось, что в министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Отмечается, что попытка атаки была пресечена 18 мая приблизительно в 21:15. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одну тактическую ракету над территорией региона, подчеркнули в ведомстве.

Днем 18 мая в центре Белгорода также произошла серия взрывов на фоне ракетной опасности.

Ранее в центре Белгорода произошла серия взрывов.