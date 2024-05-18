Степанова: большинство иностранных лыжниц завидуют России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что большинство иностранных спортсменок завидуют системе поддержке лучших спортсменов России, передает Telegram-канал Центра спортивной подготовки.

«Я с ранней юности на связи с лыжницами из других стран, мы и сейчас общаемся. Большинство из них завидуют выстроенной в РФ системе поддержки лучших профессиональных спортсменов», — сказала Степанова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Закроются Игры 11 августа.

Ранее МОК запретил российским журналистам показывать на Олимпиаде национальные атрибуты.