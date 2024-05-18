В «Динамо» призвали болельщиков не ругаться на «Зенит»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» заявил, что не одобряет кричалки фанатов бело-голубых в адрес петербургского «Зенита». Его слова приводит Legalbet.

«Мы не приветствуем оскорбительные кричалки, но что делать», — заявил Пивоваров.

Матч состоялся в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Фабиан Бальбуэна, который оформил дубль, Бителло и Муми Нгамалё. Единственный гол самарцев оформил Юрий Горшков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

Ранее сообщалось, что Константин Тюкавин получил травму в матче с «Крыльями Советов».