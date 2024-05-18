ВСУ атаковали авиабомбами занятую российскими военными больницу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали авиационными бомбами больницу в Волчанске, которую заняли российские военные. Видеозапись удара опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

По данным канала, украинская армия использовала планирующие авиабомбы JDAM-ER или GBU-39B из состава высокоточного боеприпаса GLSDB. Это бомбы доставляются к цели различными средствами. Судя по записи с беспилотника ВСУ, боеприпасы имеют крылья, однако из-за невысокого качества съемки трудно утверждать это со стопроцентной точностью.

16 мая представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ первые использовали бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) при атаке по Червоногвардейскому району Макеевки в ДНР.

В конце апреля польское издание Interia писало, что американские бомбы большой дальности GLSDB, переданные ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области.