Россиянам рассказали, куда и когда не надо ехать в Китай

Находясь в Китае, важно помнить, что почти 90% оборота в стране приходится на внутренний туризм. Китайцы любят путешествовать, особенно в праздники. Об этом «Газете.Ru» рассказали Юлия Шашкова и Яна Бауэр, основатели агентства индивидуальных путешествий Back To Travel.

«Главных праздников здесь три — китайский Новый год, 1 октября — день Образования КНР и 1 мая — день Труда. Все три праздника обычно затягиваются на несколько дней, а, с переносами выходных, возрастает еще больше. Многие китайцы к тому же стремятся продлить отпуск, прибавив его к этим каникулам. В итоге, трижды в год страна оказывается в ситуации «миграции» огромной части населения: многие семьями выезжают из крупных мегаполисов в родные города или отправляются в путешествия. Из года в год это становится причиной транспортного коллапса во всем Китае на многие недели», — объяснили эксперты.

Если ваше путешествие попадает на эти дни «миграции», то следуйте простым правилам.

«Избегайте поездок по автомагистралям — они забиты машинами, вас ждут огромные «пробки». Платные трассы на время большинства праздничных дней становятся бесплатными: там тоже трафик. На трансфер до аэропорта и ж/д станции закладывайте в два раза больше времени. Как и на прохождение контроля внутри. На ж/д станциях заказывайте услугу «портера», она предполагает проход «без очереди». И озаботьтесь заранее «Бизнес-лаунджем» на станции — будет меньше людей. Обходите стороной популярные туристические маршруты, достопримечательности и парки развлечений, чтобы не оказаться в очередях. Лучше отправляйтесь в небольшие деревушки или в хайкинг — китайцы эти маршруты не жалуют. Например, в горах Чжанъе провинции Ганса или на тропе Прыгающего Тигра в Юньнане вас не будет преследовать толпа», — рассказали представители компании.

Эксперты также отметили популярные туристические места, которые можно посетить.

«Парк Чжанзацзе, известный на весь мир как Горы Пандоры из «Аватара», — очень популярное место среди жителей Поднебесной. Если вы тоже хотите среди многотысячной толпы три часа пробираться по узким бревенчатым коридорам, чтобы увидеть, что в кино было лучше, то вам сюда. И в древнем Фенхуане, тоже популярном, вас наверняка накроет туристической волной с толпами и бесконечными сувенирными лавками. Терракотовая армия в Сиане — еще одна известная точка на карте Китая, здесь тоже и армия туристов», — отметили специалисты.

При этом в Китае хватает и других городов, где можно погулять по пустым улицам, прикоснуться к реальной истории — домам с 400-летними оригинальными крышами и фасадами, пообщаться с людьми, которые в этих домах живут, а не снимают «торговые площади».

«Несомненно важно «идти за мечтой» и посещать известные достопримечательности, но лучше найти баланс: не включать в свое путешествие все туристические места разом. Дайте себе шанс прочувствовать настоящий Китай. Чередуйте раскрученные туристические места с аутентичными — ведь туда надо успеть попасть, пока их не заполонили толпы. Например, Яншо в провинции Гуанси можно объединить с Ленгшенем. По пути есть деревня народности Яо — там женщины стригут волосы раз в жизни, в 18 лет, и носят до конца дней состриженную копну волос в своей прическе. Этих женщин Яо осталось очень мало — молодежь традиции не соблюдает и культура Яо скоро исчезнет. А в Санжанге, например, до сих пор строят деревянные дома без единого гвоздя, а рисовые поля продолжают орошаться водяными мельницами, которым уже по 500 лет. Такие жемчужины, которые есть практически в каждой провинции, откроют вам совсем другой Китай», — резюмировали они.

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