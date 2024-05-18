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Илон Маск оценил наличие зарубежных товаров в России

Маска заинтересовало наличие зарубежных товаров в России

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Предприниматель Илон Маск заинтересовался большим выбором зарубежных товаров в Российской Федерации. Об этом сообщается на странице бизнесмена в X (ранее Twitter).

«Интересно», — написал Маск.

Таким образом он прокомментировал видео одного из пользователей, в котором показывают магазины в торговом центре с товарами брендов, которые покинули Российскую Федерацию из-за наложенных на нее санкций.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у России есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы заместить импортные лекарства и медоборудование отечественными аналогами.

Накануне в России были внесены изменения в перечень товаров для параллельного импорта.

Перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны зарубежных правообладателей, дополнен брендами, производящими насосы, вентиляторы и компрессоры (Soler & Palau, Vortice, Air System), горнодобывающее оборудование (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), а также косметику, парфюмерную продукцию и одежду.

Ранее эксперты выяснили, что доля параллельного импорта в поставках ноутбуков в РФ уменьшилась.

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