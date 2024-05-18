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Ещенко: будет заслуженно, если «Динамо» станет чемпионом

Бывший футболист Ещенко: будет заслуженно, если «Динамо» станет чемпионом

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Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Ещенко заявил, что будет заслуженно, если московское «Динамо» выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ) текущего сезона, передает «Чемпионат».

«Динамо» уже 100 лет, давно не было чемпионств. Если они выиграют золото, это будет заслуженно», — сказал Ещенко.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков. «Краснодар» набрал 53 очка и не потерял шансы догнать «Динамо», которое идет с 56 баллами на первом месте. Третье место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 51 очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее «Краснодар» одолел «Сочи» и сохранил шансы на победу в РПЛ.

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