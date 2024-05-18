«Мигрантов стало очень много». Почему драка в Бишкеке привела к беспорядкам и задержаниям В центре Бишкека 29 человек получили травмы во время беспорядков

Во время массовых беспорядков в Бишкеке пострадали как минимум 29 человек, одному из них — гражданину Пакистана — требуется операция. Волнения произошли на фоне задержания у хостела участников драки, которую устроили 13 мая. Вечером 17 мая жители Бишкека собрались на митинг после того, как в соцсетях сообщили, что сотрудники милиции якобы несправедливо отнеслись к своим согражданам, а иностранцев отпустили. В МВД эту информацию опровергли. Посольства Пакистана и Индии призвали своих граждан соблюдать осторожность. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 18 мая в Бишкеке, Киргизия, произошли массовые беспорядки. По данным министерства здравоохранения, как минимум 29 человекам потребовалась экстренная помощь. После происшествия были госпитализированы 15 человек, их отправили в Городскую больницу скорой помощи и Национальный госпиталь.

Сейчас в Городской больнице находятся как минимум двое. У одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Врачи оценили состояние других пациентов как удовлетворительное. Один человек после осмотра покинул больницу, отправившись долечиваться домой.

В госпиталь поступили 12 человек, 11 из них затем предпочли амбулаторное лечение. У одного пострадавшего — гражданина Пакистана — сломана челюсть, он готовится к операции. 18 мая его навестил министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев, чиновник поручил врачам предоставить иностранцу все необходимое лечение.

Митинг после драки

13 мая в одном из хостелов произошел конфликт между несколькими иностранцами и гражданами Киргизии, который перерос в драку. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников и возбудили уголовное дело о хулиганстве. Информация о произошедшем

стала широко распространяться только 17 мая. Гражданство иностранцев официально не называлось, но в соцсетях сообщалось, что речь идет о приезжих из Пакистана и Индии.

Шария Салимбек — сестра участника драки (гражданина Киргизии) — рассказала «АКИpress», что милиция не отпускает ее брата. Салимбек не знает, почему произошла драка. Она сообщила, что ее брат работает в кафе «Даамдуу». Он якобы вышел на улицу, когда ему сказали, что неподалеку «киргизов бьют». Женщина утверждает, что ее брат решил помочь, хотя «даже не знал, что там было».

Девушка также пояснила, почему ее родственник все еще находится в милиции. «До сих пор расследуют. Он пострадал, но его не выпускают. Его ударили в лицо. Я была с ним с девяти утра до трех дня. Когда мы уехали, его попросили вернуться, говоря, что он должен опознать кого-то по фото», — сказала она вечером 17 мая.

После того как в пабликах и СМИ появились первые сообщения об инциденте, организовался стихийный митинг на перекрестке Чуй — Курманжан Датка (около хостела, где произошла драка). Митингующие считали, что сотрудники правоохранительных органов задержали только граждан Киргизии, а иностранцев отпустили. Всего на улицы вышли более тысячи человек, пишет АКИpress. На место также приехали сотрудники милиции и спецназа с водометами. Они перекрыли дорогу в северном направлении.

Около 3:30 глава ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев заверил митингующих, что иностранцев, которые участвовали в массовой драке, также задержали. Он отметил, что граждане Киргизии проходят по делу в качестве свидетелей, а не подозреваемых. Кроме этого, по его словам, в СМИ распространяют фейковую информацию о гибели участника потасовки. Собравшиеся не дали ему завершить свое выступление, но уже вскоре после этого они начали расходиться.

Утром 18 мая пресс-служба местного МВД сообщила, что сейчас ситуация находится под контролем:

«Сотрудники милиции работают в усиленном режиме. Сотрудниками милиции организованы патрули, проводится разъяснительная работа. В целях обеспечения безопасности милиция совместно с личным составом областного управления внутренних дел, внутренними войсками и другими силовыми структурами в усиленном порядке обеспечивают общественный порядок».

Ведомство добавило, что сейчас движение на всех улицах восстановлено.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев признал, что требования митингующих имеют некоторые основания.

«Из-за того, что мигрантов из вышеуказанных стран стало много, мы стали принимать меры. Президент поручил рассмотреть ответственность незаконно пребывающих в стране мигрантов. В апреле и мае мы провели активную работу. В день выявляем по 20–30 иностранцев, находящихся в стране на нелегальной основе. В основном незаконно находятся граждане Пакистана и Бангладеш. Более 1 тысячи 500 граждан Пакистана, одну тысячу граждан Бангладеш мы уже выдворили из страны. В то же время в республике остается около пяти тысяч незаконно находящихся иностранцев», — сообщил Ташиев.

Четверо задержанных

По данным 24.kg, сотрудники правоохранительных органов задержали троих иностранцев, подозреваемых в развязывании массовой драки. Во время допроса они рассказали, что с ними был еще один человек — мужчина 2002 года рождения. Его также нашли и задержали.

Трое задержанных записали видеообращение, в котором попросили прощения у киргизского народа и пообещали больше не совершать таких ошибок.

Местные требуют от властей, чтобы задержанных иностранцев наказали по всей строгости закона.

В социальных сетях публикуют видео задержаний участников митинга. Сотрудники правоохранительных органов увезли как минимум десятерых человек. Официальных сообщений об их судьбе не было.

Реакция дипломатов

Ряд дипломатических ведомств зарубежных стран попросили своих сограждан соблюдать осторожность в Бишкеке.

В посольстве Пакистана заявили, что нападению митингующих подверглись несколько общежитий медицинских вузов Бишкека и другие места проживания иностранных студентов, включая граждан Индии, Пакистана и Бангладеш.

«Ситуация в настоящее время спокойная, но студентам рекомендуется пока оставаться в помещении и обращаться в посольство в случае возникновения каких-либо проблем», — призвали в индийском диппредставительстве.

В Казахстане же опровергли сообщения местных СМИ о пакистанских студентах, которые якобы собираются приехать в Бишкек после ночных беспорядков. «Информация <…> о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Киргизии в Казахстан <…> не соответствует действительности», — уточнили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана (цитата по ТАСС).