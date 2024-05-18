Следователям поручили дать оценку предъявлению обвинения на Украине главе ФСБ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку заочному предъявлению обвинения Государственным бюро расследований (ГБР) Украины директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 высокопоставленным российским офицерам. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что Государственное бюро расследований Украины заочно предъявило обвинения Бортникову, Золотову и еще 18 высокопоставленным российским офицерам.

18 мая ГБР Украины заочно предъявило обвинения директору ФСБ РФ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 19 генералам специальных служб России. Они обвиняются «в разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013–2014 годах».

В сентябре 2023 года ГБР Украины направило в суд обвинительный акт в отношении руководителя администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Алексея Никонорова по обвинению в совершении госизмены.

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