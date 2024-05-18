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Спорт

Бой века: Тайсон Фьюри и Александр Усик разгрывают титул абсолютного чемпиона. LIVE

Бокс. Фьюри (Великобритания) — Усик (Украина), Ковалев (Россия) — Сафар (Швеция). ОНЛАЙН

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Ahmed Yosri/Reuters/Mateusz Porzucek/Global Look Press
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса в главном бою британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик разыгрывают титул абсолютного чемпиона мира. Во втором по значимости поединке вечера встречаются россиянин Сергей Ковалев и швед Робин Сафар. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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21:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на вечере бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Главным событием сегодня, безусловно будет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Другим значимым событием станет битва россиянина Сергея Ковалева с шведским боксером Робином Сафаром. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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