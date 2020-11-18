Рекордное число инфицированных COVID-19 скончались на Украине
Катерина Медведева
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На Украине от коронавируса погибло рекордное число человек за сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
За прошедший день в стране выявили 12 496 случаев заражения.
Госпитализированы были 1 668 человек, скончались 256, выздоровели 8 096.
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