Вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора» будет бесплатной для россиян
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора будет бесплатной для россиян. Об этом заявил директор центра Ринат Максютов, передает «Интерфакс».
«Вся вакцина, которая производится ГНЦ вирусологи и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, будет бесплатной для граждан РФ, и ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи», — сказал он.
Максютов добавил, что об экспорте вакцины можно будет говорить только после выхода на масштабное производство достаточного количества доз, чтобы не только привить россиян, но и поставлять ее в рамках гуманитарной помощи.
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