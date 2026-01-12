Размер шрифта
Преемница Мадуро изменила состав правительства Венесуэлы

Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес сменила двух министров в кабмине
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес написала в соцсети X об изменениях в составе правительства республики.

В посте политик сообщила о двух новых назначениях:

  • министром народной власти при кабинете президента стал капитан Хуан Эскалона. Родригес отметила его преданность делу, лояльность и способности, которые позволят продолжить воплощать планы кабмина Венесуэлы;

  • должность министра экосоциализма досталась Анибалю Коронадо. Ему предстоит развивать страну и при этом сохранять окружающую среду.

3 января США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию, в ходе которой арестовали президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Их вывезли в США, где глава государства предстал перед судом по обвинению в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. После захвата Мадуро его обязанности исполняет вице-президент Делси Родригес.

Ранее сообщалось, что Ватикан просил США дать Мадуро сбежать в Россию.

