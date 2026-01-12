Оренбурженка поверила «сотруднику» несуществующего ведомства и лишилась 8 млн рублей

Жительница Оренбурга стала жертвой мошенников, отдав им более восьми миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представились 38-летней женщине сотрудниками «Росмониторинга» и стали запугивать. Третьи лица якобы пытались оформить на россиянку кредиты, и, чтобы обезопасить средства, необходимо отправить их на безопасный счет.

«Потерпевшая сняла денежные средства и, следуя указаниям мошенников, перевела более восьми миллионов рублей на неизвестные банковские счета», – сообщается в публикации.

После отправки всей суммы неизвестные перестали выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Участникам схемы грозит срок до десяти лет.

До этого восемь миллионов рублей мошенникам отдала жительница Уфы. Она поверила в рекламу, где желающим предлагали заработать на инвестициях, но отправила деньги на счета аферистов и не получила «заработок».

Ранее в Курске женщина продала три квартиры ради возлюбленного из интернета.