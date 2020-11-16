Индия работает над созданием назальной вакцины от COVID-19

В Индии биотехнологическая компания Bharat Biotech занимается разработкой второй вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, которая будет представлена в назальной форме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председатель правления и управляющий директор компании Кришна Элла уточнил, что новая разработка не будет требовать шприцов и игл для проведения вакцинации.

Ранее Bharat Biotech заявила о начале третьей фазы исследований создаваемой вакцины Covaxin. Однако директор компании заявил, что не удовлетворен результатами, поскольку препарат требует проведения двух инъекций.

«Если нам придется вакцинировать 1,3 миллиарда человек двухдозной вакциной, то нам понадобится 2,6 миллиарда шприцев и игл», — заключил Элла.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54,5 млн заболевших, свыше 38 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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