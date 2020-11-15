Синоптик спрогнозировал потепление в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней, передает RT.

Цыганков объяснил, что сейчас в регионе установилась холодная погода, которая сохранится на всю следующую неделю — до 21 ноября.

До этого времени температура воздуха будет держаться в диапазоне от -7°С ночью до +1°С днем, утверждает синоптик, уточнив, что самая холодная ночь будет на вторник, 17 ноября.

Дальше теплая температура будет плавно восстанавливаться. Так, в субботу, 21 ноября, Цыганков прогнозирует +5°С.

После 22 ноября синоптики ожидают солнечную, сухую, комфортную погоду.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптики предупредили о заморозках до -8°C в Московском регионе

— Синоптики рассказали москвичам, когда в городе ляжет снег

— В Москве в воскресенье ожидается до +2°C