Синоптик спрогнозировал потепление в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней, передает RT.
Цыганков объяснил, что сейчас в регионе установилась холодная погода, которая сохранится на всю следующую неделю — до 21 ноября.
До этого времени температура воздуха будет держаться в диапазоне от -7°С ночью до +1°С днем, утверждает синоптик, уточнив, что самая холодная ночь будет на вторник, 17 ноября.
Дальше теплая температура будет плавно восстанавливаться. Так, в субботу, 21 ноября, Цыганков прогнозирует +5°С.
После 22 ноября синоптики ожидают солнечную, сухую, комфортную погоду.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Синоптики предупредили о заморозках до -8°C в Московском регионе
— Синоптики рассказали москвичам, когда в городе ляжет снег