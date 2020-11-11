Голикова: в России развернуто более 250 тысяч коек для больных COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране к настоящему времени остаются развернуты более 253 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, передает ТАСС.
«На сегодняшний день в стране развернуто более 253,4 тыс. ковидных коек, из них более 138 тыс. коек оснащены подачей кислорода и более 30 тысяч коек оснащены ИВЛ», — рассказала Голикова.
По ее словам, занятость коечного фонда на сегодняшний день составляет 83,4%, в 17 регионах — более 90%, в 4 — более 95% (Хакасия, Чувашия, Ивановская область и ЕАО).
По последним данным, в России зарегистрировано 1,84 млн случаев COVID-19, выздоровели 1,37 млн человек, умерли 31,5 тыс. человек.
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