Голикова: в России развернуто более 250 тысяч коек для больных COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране к настоящему времени остаются развернуты более 253 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, передает ТАСС.

«На сегодняшний день в стране развернуто более 253,4 тыс. ковидных коек, из них более 138 тыс. коек оснащены подачей кислорода и более 30 тысяч коек оснащены ИВЛ», — рассказала Голикова.

По ее словам, занятость коечного фонда на сегодняшний день составляет 83,4%, в 17 регионах — более 90%, в 4 — более 95% (Хакасия, Чувашия, Ивановская область и ЕАО).

По последним данным, в России зарегистрировано 1,84 млн случаев COVID-19, выздоровели 1,37 млн человек, умерли 31,5 тыс. человек.

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