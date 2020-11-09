На Сахалине произошло ощутимое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Сахалине в ночь на 9 ноября, жители ощутили в своих домах подземные толчки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 9 ноября в 00:29 (16:29 8 ноября мск) в координатах 53.0 с.ш. 142.8 в.д. на глубине 7 километров», — заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Так, по данным сейсмологов, толчки магнитудой около 3,0 ощутили городе Оха. Данные об их интенсивности пока не поступали.

О пострадавших или разрушениях в регионе не сообщается. Сейчас специалисты оценивают последствия стихии.

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