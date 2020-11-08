Число выявленных случаев COVID-19 за время пандемии превысило 50 млн

В мире положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2 за время пандемии получили свыше 50 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Согласно подсчетам, всего было выявлено 50 052 204 случая заражения.

Общее число летальных исходов также поднялось до 1 253 110 скончавшихся. При этом от коронавирусной инфекции излечились свыше 32,8 млн пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 50 млн заболевших, свыше 35,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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