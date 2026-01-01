Президент Украины Владимир Зеленский понимает свою незавидную участь после окончания украинского конфликта. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, чьи слова приводит РИА Новости.

Ученый утверждает, что, стремясь избежать мирного урегулирования, украинский лидер постепенно подготавливает почву для бегства.

Комментируя атаку ВСУ на резиденцию президента России, Малинен подчеркнул, что коррумпированность главы киевского режима достигла такого уровня, что он готов поставить под угрозу даже ядерный конфликт, лишь бы спасти себя.

30 декабря Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента после завершения конфликта. Он также признал, что Украина не сможет победить без дальнейшей поддержки США и заявил о взаимном недоверии между ним и Владимиром Путиным. Кроме того, отвечая на вопрос о коррупции, он сослался на фокус на войне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский угробил цветущую часть Европы.