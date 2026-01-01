Назван размер МРОТ в России с 1 января

Согласно федеральному закону, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 27 093 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц», — отмечается в документе.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил о грядущем увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России на 20,7%. На текущий момент этот показатель равен 22440 рублям. Машаров акцентировал внимание на обязанности работодателей выплачивать заработную плату не ниже установленного МРОТ при условии полной занятости сотрудника. В случае работы на неполную ставку, минимальная сумма к выплате пропорционально снижается.

25 декабря пресс-служба Роструда сообщила, что российское трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, выплачивать ее или нет решает сама компания.

