Новости. Общество

Назван размер МРОТ в России с 1 января

С 1 января МРОТ вырастет до 27 093 рублей
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Согласно федеральному закону, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 27 093 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц», — отмечается в документе.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил о грядущем увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России на 20,7%. На текущий момент этот показатель равен 22440 рублям. Машаров акцентировал внимание на обязанности работодателей выплачивать заработную плату не ниже установленного МРОТ при условии полной занятости сотрудника. В случае работы на неполную ставку, минимальная сумма к выплате пропорционально снижается.

25 декабря пресс-служба Роструда сообщила, что российское трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, выплачивать ее или нет решает сама компания.

Ранее россиянам рассказали, куда выгоднее всего вложить 13-ю зарплату.

