Силы ПВО уничтожили пятый беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении пятого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося к городу, силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он рассказал в мессенджере МАХ.

Собянин также сообщил, что системой ПВО Министерства обороны был сбит ещё один беспилотник, двигавшийся в сторону Москвы. В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), совершенной 30 декабря украинскими силами в Московской области, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По информации главы области, 57-летний местный житель получил ранения осколками в области конечности и спины. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь в травматологическом отделении Красногорской больницы, куда он был экстренно госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как стабильное, однако подчеркивают необходимость дальнейшего медицинского наблюдения.

Ранее Минобороны опубликовало кадры обломков дрона, атаковавшего резиденцию Путина.