Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Собянин поблагодарил москвичей за созидание и труд в уходящем году

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам с новогодним поздравлением, в котором подвел итоги уходящего года и пожелал москвичам здоровья, благополучия и успехов в 2026 году. Его обращение опубликовано в мессенджере MAX.

«Добрый вечер, друзья! В эти часы мы провожаем 2025 год. Год юбилея Великой Победы, Год защитников Отечества, год созидания и развития, который оставил добрый след в истории нашего города», — сказал Собянин.

Он перечислил ключевые достижения столицы: новые станции метро и дороги, жилые кварталы и производственные корпуса, поликлиники, школы, детские сады, парки и спортивные комплексы.

«И творцы этих перемен — сами москвичи. Талантливые и трудолюбивые, способные решать сложнейшие задачи и с готовностью откликающиеся на чужую боль. Я горжусь тем, что вместе с вами мы смогли преодолеть все трудности и сделали еще один шаг вперед», — отметил мэр.

Он выразил благодарность жителям за труд, душевную щедрость и сильный характер, а также отдельно поблагодарил военнослужащих.

«Спасибо и низкий поклон нашим бойцам, которые с оружием в руках защищают независимость нашей страны», — добавил мэр столицы.

В завершение обращения Собянин пожелал москвичам, чтобы 2026 год стал годом побед, принес мир, благополучие и счастье в каждую семью.

«Дорогие москвичи, Новый год — это время надежд и начинаний. Я верю, что впереди нас ждут новые свершения. Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты. Пусть будет больше радости в ваших семьях. Я желаю вам тепла и уюта в домах, успехов в делах и крепкого здоровья. Пусть каждый день будет наполнен светом, а в ваших сердцах всегда царит любовь и гармония. Пусть 2026-й станет для Москвы и России годом побед, принесет в наши семьи мир, благополучие и счастье», — подчеркнул он.