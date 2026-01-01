Размер шрифта
Трамп негативно отозвался о ставшем гражданином Франции Джордже Клуни

Трамп подверг критике получение Джорджем Клуни французского гражданства
Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал получение французского гражданства американским актером Джорджем Клуни и его семьей и негативно высказался о миграционной политике Парижа. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал Клуни и его жену Амаль «двумя худшими политическими прогнозистами всех времен». Он отметил, что супруги стали гражданами Франции, которая находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за абсолютно пугающего отношения французов к иммиграции, во многом похожего на то, что было при в США при президенте «сонном Джо Байдене».

30 декабря стало известно, что Клуни, его супруга и 8-летние близнецы Элла и Александр стали гражданами Франции. В последние годы семья актера проводила значительную часть времени на юге Франции. В 2021 году Клуни приобрел там за €9 млн поместье Каданель.

В начале декабря актер в интервью французскому телеканалу выразил большую любовь к Франции, ее культуре и языку. Он подчеркнул, что Франция является той страной, в которой его дети могут жить нормальной жизнью.

Ранее Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским. 

