Минувший год оказался катастрофическим для западных стран из-за военных успехов России на поле боя. При этом планы по нанесению Москве стратегического поражения потерпели полный крах, говорится в материале издания Strategic Culture.

По мнению автора, на Западе 2025 год ознаменовался ужасом во многих смыслах. Европа, по его мнению, оказалась сломлена изнутри. Как уточняется, рьяные попытки элит Запада сокрушить Россию обернулись против их самих.

«Планы (западных элит — прим. ред.) всегда заключались в нанесении России стратегического поражения. Они с треском провалились, и их потери огромны», — говорится в статье.

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана по Украине. Среди них есть закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время. Также цифра в 800 тысяч человек упоминалась в опубликованном плане Трампа. При этом первоначально Трамп предлагал ограничить численность ВСУ до 600 тысяч человек, что Украину не устроило.

Ранее российские военные выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области.