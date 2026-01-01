Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

На Западе заявили о провале плана против России

Strategic Culture: Антироссийский план Запада провалился
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Минувший год оказался катастрофическим для западных стран из-за военных успехов России на поле боя. При этом планы по нанесению Москве стратегического поражения потерпели полный крах, говорится в материале издания Strategic Culture.

По мнению автора, на Западе 2025 год ознаменовался ужасом во многих смыслах. Европа, по его мнению, оказалась сломлена изнутри. Как уточняется, рьяные попытки элит Запада сокрушить Россию обернулись против их самих.

«Планы (западных элит — прим. ред.) всегда заключались в нанесении России стратегического поражения. Они с треском провалились, и их потери огромны», — говорится в статье.

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана по Украине. Среди них есть закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время. Также цифра в 800 тысяч человек упоминалась в опубликованном плане Трампа. При этом первоначально Трамп предлагал ограничить численность ВСУ до 600 тысяч человек, что Украину не устроило.

Ранее российские военные выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543541_rnd_5",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+