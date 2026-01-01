Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В США раскрыли причину противостояния России и Европы

Джонсон: Европа враждует с Россией в интересах транснациональных компаний
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснил причины европейской поддержки Украины интересами транснациональных корпораций и раскрыл подоплеку противостояния Европы с Россией. Своим мнением он поделился на канале в YouTube.

Джонсон подчеркнул, что объединенный рейтинг лидеров Германии (Фридриха Мерца), Франции (Эммануэля Макрона) и Великобритании (Кира Стармера) не превышает 50%, указывая на несоответствие их политики волеизъявлению граждан.

«При этом они решительно настроены продолжать конфликт на Украине. Мерц обязан BlackRock, ведь эта компания инвестировала в Украину. Им нужно как-то спасти ситуацию для BlackRock. По сути, речь идет о деньгах и контроле: Запад пытается понять, как сохранить для себя хоть кусочек этого пирога на Украине», – заявил эксперт, добавив, что попытки Европы остановить наступление России на Украине обречены на провал.

Накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о возможности заключения мирного соглашения между Россией и США по украинскому вопросу в 2026 году, при этом Евросоюз может остаться вне переговорного процесса.

Ранее в МИД РФ заявили о схожести установок России и США по урегулированию на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543559_rnd_5",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+