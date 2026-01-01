Размер шрифта
Для российских детей изменятся правила выезда в несколько стран ближнего зарубежья

Малолетние россияне не смогут без паспорта выехать в Белоруссию и Абхазию
С 20 января россияне младше 14 лет больше не смогут попасть в некоторые страны ближнего зарубежья по свидетельству о рождении. Такие изменения устанавливает обновленный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», опубликованный на портале правовых актов.

Так, для поездок российских детей в Белоруссию, Абхазию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию потребуется уже не свидетельство о рождении, а заграничный паспорт. Новые правила будут действовать вне зависимости от того, кто сопровождает ребенка. Малолетние, въехавшие на территорию этих государств до вступления изменений в силу, смогут, как и раньше, вернуться в Россию по свидетельству о рождении.

19 ноября зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов рассказал, что введение обязательного загранпаспорта для несовершеннолетних до 14 лет — логичный шаг, направленный на повышение безопасности поездок.

По его словам, в настоящее время фиксируются случаи попыток незаконного вывоза детей, в том числе при семейных конфликтах и спорах о праве опеки. Законодательство в данном случае будет действовать на опережение, защищая несовершеннолетних.

Эта мера также позволит точно отслеживать перемещения детей, что важно для органов опеки и сотрудников погранслужб, и поможет им установить контроль над безопасностью ребенка.

Ранее россиянам рассказали об эффективности введения пунктов миграционного контроля в аэропортах. 

