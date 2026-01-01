В России появились новые дорожные знаки

В России вступил в силу ГОСТ о новых дорожных знаках

С 1 января в России начал действовать новый ГОСТ, который вводит несколько новых автодорожных знаков и информационных табличек. Об этом сообщает РИА Новости.

Знак «Парковка (парковочное место)» будет одновременно информировать и о месте, где разрешена парковка, и о способе постановки машины на стоянку.

В местах, где по каким-то причинам нет возможности нанести привычную горизонтальную разметку на асфальт, будет вертикально размещаться знак «Стоп-линия».

Кроме того, на дорогах появятся знаки «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», «Глухие пешеходы» и «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие».

18 декабря сообщалось, что российских водителей обяжут соблюдать указания на электронных дорожных знаках и табло. В Минтрансе РФ заявили, что принятое решение является частью комплексной работы по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.

