Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В России появились новые дорожные знаки

В России вступил в силу ГОСТ о новых дорожных знаках
ФГБУ «РСТ»

С 1 января в России начал действовать новый ГОСТ, который вводит несколько новых автодорожных знаков и информационных табличек. Об этом сообщает РИА Новости.

Знак «Парковка (парковочное место)» будет одновременно информировать и о месте, где разрешена парковка, и о способе постановки машины на стоянку.

В местах, где по каким-то причинам нет возможности нанести привычную горизонтальную разметку на асфальт, будет вертикально размещаться знак «Стоп-линия».

Кроме того, на дорогах появятся знаки «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», «Глухие пешеходы» и «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие».

18 декабря сообщалось, что российских водителей обяжут соблюдать указания на электронных дорожных знаках и табло. В Минтрансе РФ заявили, что принятое решение является частью комплексной работы по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее были названы 5 распространенных штрафов для автомобилистов зимой. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543487_rnd_7",
    "video_id": "record::64e63061-fa63-4024-a511-fbec47dbb644"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+