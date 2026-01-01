Размер шрифта
Собянин заявил о еще одном БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Собянин: сбит еще один БПЛА, летевший на Москву
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Предотвращена атака беспилотника на Москву. Один БПЛА перехвачен и уничтожен, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

На месте инцидента, где упали обломки, работают экстренные службы.

Двумя часами ранее Собянин сообщил, что была пресечена попытка атаки на Москву с применением беспилотного летательного аппарата, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Он отметил, что это уже вторая отраженная атака БПЛА на город за день.

30 декабря в результате атаки украинского беспилотника в Московской области был ранен мужчина, о чем рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Согласно заявлению главы области, 57-летний житель получил осколочные ранения конечности и спины. Пострадавший был экстренно доставлен в травматологию Красногорской больницы, где ему оказали всю необходимую помощь. Медики оценивают состояние пациента как стабильное, но нуждающееся в дальнейшем наблюдении.

Ранее над регионами России в канун Нового года были сбиты 53 беспилотника.

