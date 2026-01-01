Сладков поздравил Украину с Новым годом кадрами из фильма о конце Гитлера

Военный корреспондент Александр Сладков поздравил Украину с Новым годом кадрами из кинофильма «Бункер» о последних днях нацистского фюрера Адольфа Гитлера. Поздравление и кадры из фильма военкор разместил в своем Telegram-канале.

«Украина! С наступающим тебя 2026-м! Посмотри пророчество!», — написал Сладков.

Военкор опубликовал отрывок из фильма, в котором последний начальник штаба верховного командования германских сухопутных войск Ганс Кребс ведет переговоры с командующим 8-й гвардейской армией 1-го Белорусского фронта генералом Василием Чуйковым. Тогда советское командование потребовало безоговорочной капитуляции Третьего рейха.

31 декабря профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина не сможет пережить 2026 год, поскольку механизмы поддержки Киева со стороны Запада больше не функционируют.

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что ситуация на фронте подтолкнула Запад к осознанию невозможности победы над Россией, поражение Украины вернет ее в сферу влияния Москвы и принесет облегчение гражданам республики. Он заявил о приближающемся разгроме «проекта Украина» и предрек скорое завершение конфликта, что является хорошей новостью для населения страны.

Ранее экс-помощница Байдена назвала Зеленского шутом.