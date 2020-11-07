Власти Москвы не будут закрывать ночные заведения
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что закрывать ночные развлекательные заведения и предприятия общепита из-за роста числа заболевших коронавирусом пока не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Пока такой информации нет», — сказал Немерюк, отвечая на вопрос журналистов, нет ли в планах правительства Москвы временно приостановить работу ночных заведений.
Он также напомнил, что в ночных ресторанах, барах и клубах действует система чекина, которая позволяет в случае выявления коронавируса у кого-то из посетителей или сотрудников заведения информировать об этом других посетителей.
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