Власти Москвы не будут закрывать ночные заведения

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что закрывать ночные развлекательные заведения и предприятия общепита из-за роста числа заболевших коронавирусом пока не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пока такой информации нет», — сказал Немерюк, отвечая на вопрос журналистов, нет ли в планах правительства Москвы временно приостановить работу ночных заведений.

Он также напомнил, что в ночных ресторанах, барах и клубах действует система чекина, которая позволяет в случае выявления коронавируса у кого-то из посетителей или сотрудников заведения информировать об этом других посетителей.

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