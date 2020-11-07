Сервисы доставки еды приостанавливают работу в Париже из-за COVID-19

В Париже временно останавливают свою работу сервисы по доставке еды в рамках ограничений по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает BFMTV.

Соответствующее требование было установлено в указе префекта полиции французской столицы Дидье Лаллемана, оно вступило в силу с пятницы, 6 ноября.

Кроме того, устанавливается запрет на ночную продажу блюд навынос, а также на продажу алкогольной продукции с 22.00 до 06.00.

Телеканал отмечает, что данное условие фактически говорит об остановке работы ресторанов, в том числе плавучих, и любых питейных заведений.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 49,5 млн заболевших, свыше 35 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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